+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Начал меняться публичный статус Совбеза

Госсекретариат Совета безопасности Беларуси традиционно являлся скорее консультативно-контрольным органом. Но как минимум публичное его позиционирование начало активно изменяться.

20 января стало известно, что министр обороны Беларуси Андрей Равков назначен госсекретарем Совбеза страны. С 2008 года этот пост неформально закреплен за представителями армии. Но назначение на должность экс-министра является проявлением повышения статуса Госсекретариата: два предыдущих руководителя были высокопоставленными военными чиновниками, но не министерского уровня, пишет Belarus in focus.

Фактически с момента назначения А. Равкова началась его активная коммуникация с представителями дипломатического корпуса и международными чиновниками:

  • 29.01.2020 состоялась встреча с послом России Дмитрием Мезенцевым;
  • в тот же день прошла встреча с временным поверенным в делах США Дженифер Мур и сопровождавших ее военных атташе США, Германии и Польши;
  • 05.02.2020 состоялась встреча с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином;
  • 06.02.2020 прошла встреча с государственным секретарем т.н. «Союзного государства» Григорием Рапотой;
  • 07.02.2020 А. Равков встретился с послом Азербайджана Латифом Гандиловым.
До недавнего времени Госсекретариат Совета Безопасности Беларуси являлся непубличным рабочим органом при главе государства и в качестве субъекта внешней политики страны по вопросам безопасности себя не проявлял. Но возникла потребность формирования нового уровня коммуникации в сфере безопасности с другими государствами, где аналогичные структуры являются политическими, а не техническими органами госуправления. Для последнего и было принято решение повысить публичный статус и придать госсекретарю Совбеза Беларуси новый «политизированный» облик, не изменяя пока принципиально его роли в системе власти страны.

Придание Государственному секретариату Совбеза Беларуси роли самостоятельного центра влияния на политику безопасности страны потребует его реорганизации и перераспределения функций внутри системы центральных органов государственной власти и управления. С учетом явного нежелания А. Лукашенко нарушать существующую архитектуру власти, тем более в условиях кризиса отношений с Россией и предстоящих президентских выборов, представляется, что это перспектива не ближайшего будущего.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: III. ОБЫСК
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru