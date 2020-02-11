Экс-президентам РФ предлагают разрешить пожизненно быть сенаторами

Как отметил глава комитета Павел Крашенинников, в ведение Совфеда входят «не только законодательные и представительные функции, но и важные кадровые вопросы, решения в области безопасности, поэтому укрепление федеральной составляющей, в том числе, за счет представителей РФ в лице выдающихся государственных и общественных деятелей, будет отвечать целям и задачам верхней палаты парламента». Опыт бывшего главы государства сможет принести «очевидную пользу в рамках работы Совета федерации», добавил он.





Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию. Позднее он внес законопроект на рассмотрение в Госдуму, инициатива уже прошла первое чтение.