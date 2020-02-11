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Экс-президентам РФ предлагают разрешить пожизненно быть сенаторами

Бывшие президенты РФ смогут пожизненно входить в Совет федерации, следует из проекта поправок в Конституцию, сообщила “Ъ” пресс-служба комитета верхней палаты парламента по госстроительству и законодательству. Вместе с тем, они смогут отказаться от таких полномочий.

Как отметил глава комитета Павел Крашенинников, в ведение Совфеда входят «не только законодательные и представительные функции, но и важные кадровые вопросы, решения в области безопасности, поэтому укрепление федеральной составляющей, в том числе, за счет представителей РФ в лице выдающихся государственных и общественных деятелей, будет отвечать целям и задачам верхней палаты парламента». Опыт бывшего главы государства сможет принести «очевидную пользу в рамках работы Совета федерации», добавил он.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию. Позднее он внес законопроект на рассмотрение в Госдуму, инициатива уже прошла первое чтение.
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