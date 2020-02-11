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Судан передаст свергнутого диктатора Международному уголовному суду

Аль-Башира свергли в апреле 2019 года.

Правительство Судана должно передать бывшего правителя страны Омара аль-Башира в Международный уголовный суд, который учрежден на основе Римского статута.

Бывшему диктатору предъявлены обвинения в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с конфликтом, разразившимся в регионе Дарфур в 2003 году, передает BBC.

Аль-Башира свергли в апреле 2019 года.

Он пришел к власти в результате военного переворота в 1989 году.
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