Sputnik сватает Шуневича в дипломаты
Экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич может быть назначен послом в одну из постсоветских республик, сообщает Телеграм-канал российского информационного агентства Sputnik.
Наиболее вероятным вариантом называют Казахстан.
"Уже появилась информация о том, что ряд компетентных органов согласовали кандидатуру Шуневича на должность посла",- сообщают источники @SPUTNIKBY.
Нынешний посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов также не является кадровым дипломатом. Напомним, что ранее он являлся министром архитектуры и строительства. Свой пост он занимает с 2013 года. Действительно, пора менять.
"Белорусский партизан"
19:22 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.