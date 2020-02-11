Sputnik сватает Шуневича в дипломаты









Наиболее вероятным вариантом называют Казахстан.





"Уже появилась информация о том, что ряд компетентных органов согласовали кандидатуру Шуневича на должность посла",- сообщают источники @SPUTNIKBY.





Нынешний посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов также не является кадровым дипломатом. Напомним, что ранее он являлся министром архитектуры и строительства. Свой пост он занимает с 2013 года. Действительно, пора менять.