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Sputnik сватает Шуневича в дипломаты

Экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич может быть назначен послом в одну из постсоветских республик, сообщает Телеграм-канал российского информационного агентства Sputnik.



Наиболее вероятным вариантом называют Казахстан.

"Уже появилась информация о том, что ряд компетентных органов согласовали кандидатуру Шуневича на должность посла",- сообщают источники @SPUTNIKBY.

Нынешний посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов также не является кадровым дипломатом. Напомним, что ранее он являлся министром архитектуры и строительства.  Свой пост он занимает с 2013 года. Действительно, пора менять.
"Белорусский партизан"
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