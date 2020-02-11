Лукашенко рассказал, как Путин оправдывался: это не мы

По его словам, пресс-секретарь подготовила недавно ему их подборку. Это не только публикации в крупных и мелких российских СМИ, но и на телеграм-каналах. За ними "стоят конкретные люди, которые во власти", говорит Лукашенко. И эти информационные вбросы, например, о некачественном товаре из Беларуси, настораживают людей. Поэтому белорусский руководитель и пожаловался Владимиру Путину. А президент России ссылается на то, что "страна большая", всё не отследишь, передает "Еврорадио"





В Сочи Александр Лукашенко вновь затронул тему информационных вбросов в российских СМИ. Путин "говорит: это не мы, — рассказывает Лукашенко. — Говорю: как это "не мы", когда за этим каналом стоит вот такой и такой человек? И называю фамилии известные, которые... люто ненавидят или же за деньги что-то начинают в наш адрес искажать".





Каким был результат последнего разговора с президентом России, белорусский президент не уточнил. Он неоднократно заявлял на сегодняшнем совещании, что "Беларусь простреливается со всех сторон". Нашей стране достаётся даже от союзников, подчёркивал Александр Лукашенко. "Мы здесь своё общество защитим"​, — заявил он. По итогам совещания было объявлено о планах создания в Беларуси новостного телеканала.