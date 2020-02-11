Handelsblatt: США и Европа потеряли свое превосходство в мире

Конференция по безопасности, которая пройдет с пятницы по воскресенье в Мюнхене, вероятно, будет нести отпечаток беспомощности Запада, отмечает журналистка Доната Ридель.





По словам руководителя конференции Вольфганга Ишингера, "Запад, являвшийся основой миропорядка, попал под давление". В докладе, который представил в понедельник Ишингер, и вовсе идет речь о его распаде. "США и страны Европы как минимум с начала президентства Дональда Трампа более не преследуют одинаковые цели", - говорится в статье.





"Также и европейцы между собой уже давно не так едины, как надеялись на это Гельмут Коль и Франсуа Миттеран после окончания холодной войны. Правопопулистские правительства в Венгрии и Польше явно не ассоциируются с концепцией открытой миру либеральной демократии", - указывает издание.





"В экономике США и Европа уже давно не занимают главенствующего положения в мире: подъем Китая и Азии поменял роли. Об этом ясно свидетельствует в мюнхенском докладе международный опрос исследовательского центра Pew Research Center".









"Согласно опросу, неоспоримо ведущей экономической державой США считают только граждане Южной Кореи, Японии и США. В европейских странах, таких как Германия, Франция и Великобритания, главенствующей экономической державой сегодня считается скорее Китай.





Такого же мнения придерживаются респонденты в Мексике, Бразилии и Турции. В Кении и ЮАР США также теряют значение, в то время как Китай его приобретает", - отмечается в публикации.





"В целом от 30 до 50% респондентов называют США и Китай важнейшими экономическими державами. Евросоюзу приходится довольствоваться тем, что важнейшей экономической силой его считают максимум 13% опрошенных".





После аннексии Россией Крыма в 2014 году европейцам также не удается сформировать боеспособный военный блок.





"Я крайне взволнован несостоятельностью европейского сообщества. То, что ЕС с почти 500 млн жителями во многих кризисах не может продемонстрировать свою дееспособность, которую он должен бы показать, крайне постыдно. Почему мы, собственно говоря, абсолютно неспособны внести свой вклад в окончание войны в Сирии?", - сказал Ишингер.





Организаторы конференции намерены во время мероприятия побудить европейцев к действиям, тем более что в конференции впервые примет участие президент Франции Эммануэль Макрон.





"Макрон хочет обсудить совместную ядерную стратегию: с одной стороны, он хочет укрепить ядерное сдерживание в интересах Европы. Ядерные силы Франции, которые пока даже не координируются с НАТО, в будущем должны служить защите Европы. Одновременно Макрон хочет инициировать ядерное разоружение - согласовав с европейцами и НАТО".





"Мюнхенский доклад также содержит анализ британского исследовательского центра IISS, согласно которому Европа в настоящий момент не в состоянии без помощи США отразить атаку России на Прибалтику.





Также для очагов напряженности и войн у внешних границ ЕС, на Ближнем Востоке и в Северной Африке у европейцев нет действенного решения.





"Мне становится плохо, когда я смотрю на ситуацию в Сирии, Ираке и Ливии", - заявил Ишингер. Без США, что в очередной раз демонстрирует доклад Мюнхенской конференции, защита Европы в настоящий момент невозможна", - передает Handelsblatt.