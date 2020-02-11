Дело Шеремета. Полиция проверяет версию невиновности фигурантов
Следователи Нацполиции занимаются проверкой версии невиновности фигурантов в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - о ней заявляют адвокаты Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
Об этом в эфире канала ICTV сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.
По его словам, того объема доказательств, на основании которых объявлено подозрение этой троице, было достаточно, однако для передачи дела в суд "нужно гораздо больше".
"Мы (Офис генпрокурора, - ред.) предложили собрать дополнительные доказательства. Были даны указания, что именно надо сделать. Мы акцентировали работу следствия на том, что нужно проверить и доказательства стороны защиты, подтверждающие невиновность лиц, которым сейчас сообщено о подозрении", - сказал Рябошапка.
Подозрения объявлены Антоненко, медсестре Дугарь, врачу и волонтеру Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко якобы помогал ей в ночь "закладки".
Полиция озвучила мотив - "дестабилизация ситуации". Фигуранты говорят, что это вымысел.
Источник: liga.net
16:58 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.