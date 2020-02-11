Дело Шеремета. Полиция проверяет версию невиновности фигурантов





Об этом в эфире канала ICTV сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.





По его словам, того объема доказательств, на основании которых объявлено подозрение этой троице, было достаточно, однако для передачи дела в суд "нужно гораздо больше".





"Мы (Офис генпрокурора, - ред.) предложили собрать дополнительные доказательства. Были даны указания, что именно надо сделать. Мы акцентировали работу следствия на том, что нужно проверить и доказательства стороны защиты, подтверждающие невиновность лиц, которым сейчас сообщено о подозрении", - сказал Рябошапка.





Подозрения объявлены Антоненко, медсестре Дугарь, врачу и волонтеру Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко якобы помогал ей в ночь "закладки".





Полиция озвучила мотив - "дестабилизация ситуации". Фигуранты говорят, что это вымысел.







