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Дело Шеремета. Полиция проверяет версию невиновности фигурантов

Следователи Нацполиции занимаются проверкой версии невиновности фигурантов в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - о ней заявляют адвокаты Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.


Об этом в эфире канала ICTV сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

По его словам, того объема доказательств, на основании которых объявлено подозрение этой троице, было достаточно, однако для передачи дела в суд "нужно гораздо больше".

"Мы (Офис генпрокурора, - ред.) предложили собрать дополнительные доказательства. Были даны указания, что именно надо сделать. Мы акцентировали работу следствия на том, что нужно проверить и доказательства стороны защиты, подтверждающие невиновность лиц, которым сейчас сообщено о подозрении", - сказал Рябошапка.

Подозрения объявлены Антоненко, медсестре Дугарь, врачу и волонтеру Кузьменко. По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед убийством, Кузьменко заложила взрывчатку под авто, а Антоненко якобы помогал ей в ночь "закладки". 

Полиция озвучила мотив - "дестабилизация ситуации". Фигуранты говорят, что это вымысел.
Источник: liga.net
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