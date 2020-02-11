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"Времена у них непростые". Лукашенко напутствовал Снопкова перед отправкой в Китай

Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями, заявил 11 февраля Лукашенко на встрече с новым послом Беларуси в Китае Николаем Снопковым.


При этом Лукашенко отметил сложности, которые испытывает Китай в том числе из-за распространения коронавируса. 

"Времена у них, как видите, непростые, и дело не только в том, что вирус, - сказалон. - Мир переживал и более сложные времена. А дело в том, что в связи с этим коронавирусом начинают вбрасываться в медийное пространство фейковые новости".

Однако, несмотря на подобного рода трудности, Беларусь остается в числе важных партнеров Китайской Народной Республики, и достигнутый высокий уровень сотрудничества необходимо сохранить и развить.

 "Китайцы должны знать, что белорусы - стойкие и надежные люди и настоящие друзья", - подчеркнул Лукашенко. 

По его словам, выбор кандидатуры Николая Снопкова в качестве посла был позитивно воспринят китайской стороной
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