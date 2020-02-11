На процессе над активистами анархистского движения Никитой Емельянова и Иваном комар, который с 6 февраля проходит в Советском районном суде Минска, начались прения сторон, передает svaboda.org





Государственный обвинитель Максим Сенив заявил суду, что считает доказанной вину Никиты Емельянова и Ивана Комара в порче зданий Минского следственного изолятора и Минского городского суда повторно и в составе группы, а также в изготовлении, хранении и перевозке опасного устройства.





Здание «Володарки», по утверждению прокурора, - историческая культурная ценность, что предполагает более суровую ответственность. В результате прокурор попросил суд наказать активистов 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. По информации государственного обвинителя, вину активистов доказывают видеозаписи, показания свидетелей и данные экспертиз.









В суде Никита Емельянов признал вину частично, Иван Комар полностью не признал вины в нападении на здания, хотя и не отрицал, что снимал на видео нападение Емельянова на «Володарке».





Также Иван Комар на процессе сказал, что во время следствия его избивали, чтобы получить нужные показания.





Оба активиста назвали целью проводимых акций солидарность с Дмитрием Полиенко и другими политзаключенными