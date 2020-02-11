"Ответа, как жить без московской соски, у Лукашенко, похоже, нет"





Рискнет ли Лукашенко дать отмашку на регистрацию сильного соперника в ранге единого кандидата от оппозиции или действующий руководитель Беларуси предпочтет обойтись надежными спарринг-партнерами, рассуждает на сайте Naviny.by Александр Класковский.





«Официальный лидер не любит казаться малодушным, но и пускать в президентскую кампанию «агитатора, горлана, главаря» — дело рискованное, — пишет политический обозреватель.





Действительно, бессменный президент не любит выглядеть слабаком. Но бывают ситуации, когда не до жиру. Между тем сами рассуждения на тему «зарегистрируют/не зарегистрируют» показывают, что верхушка политического режима может моделировать грядущую электоральную кампанию по своему усмотрению».





По мнению политического обозревателя, в том или ином случае стратегия оппозиции рискует разбиться о каменную стену инертности массы.





«Да, недовольство нынешним положением, прежде всего материальным, у миллионов избирателей, судя по многим симптомам, велико. Точно сказать трудно. Не зря ведь власти придавили независимую социологию еще после прошлых президентских выборов, разгромив в 2016-м НИСЭПИ, — отмечает Класковский. — Но даже прессинговать избиркомы, не говоря уж о том, чтобы выходить на Площадь, белорусы пока вряд ли готовы в таких масштабах, чтобы это могло изменить фатальную предрешенность грядущей кампании.





Впрочем, революции характерны своей непредсказуемостью. Политический обозреватель напоминает, как 1990-м, на закате СССР, выход ста тысяч пролетариев на площадь Ленина в Минске, столице образцовой советской республики, был шоком для властей. И тогда избиркомы действительно принялись считать голоса.





«Этот сюжет наверняка не для предстоящих в августе (или мае?) выборов. Вряд ли некие обстоятельства помешают Лукашенко проштамповать себе очередной пятилетний срок. Но и сама кампания будет для действующего президента нелегкой (он недаром твердит про экзамен), и после нее стареющему вождю будет несладко, — считает Александр Класковский. — Да, у него вышколенная вертикаль и мощный силовой кулак. Однако убедительного ответа, как жить без московской соски, у Лукашенко, похоже, нет. И неспособность ответить на вызовы будет подтачивать режим».









Оппозиция же в грядущей кампании может сыграть на этом тупике официального лидера, считает политический обозреватель.





«Но многое будет зависеть от того, клюнет ли он на «слабо́ зарегистрировать единого от оппозиции». Потому что бойкот после отказа в регистрации вряд ли выстрелит», — заключает он.