+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Госпропаганда в формате Euronews: власти хотят создать новостной телеканал

В Беларуси создадут новый новостной телеканал, сообщил сегодня министр информации Александр Карлюкевич после совещания с госСМИ у Лукашенко

"Шла речь о создании новостного телевизионного канала в формате работы Белтелерадиокомпании. Он будет создан в этом году и начнет работу если не в конце года, то в начале следующего", - отметил Карлюкевич.

Речь о создании в Беларуси отдельного новостного канала наподобие Euronews шла еще почти два года назад на встрече Лукашенко с руководителями и коллективами крупнейших государственных СМИ. Тогда он поручил проработать этот вопрос.

Во время нынешнего совещания Лукашенко вновь коснулся этой темы: "Люди очень заняты, чтобы слушать длительные, как вечером на БТ или СТВ, итоговые передачи… В течение дня люди хотят получить главную информацию". 


Лукашенко признался, что часто отвлекается от длинных сюжетов и читает новости, которые идут бегущей строкой. "Поэтому надо сжатая, краткая информация по сути с каким-то видеорядом", - добавил он.

Новый канал планируется создать на базе Агентства телевизионных новостей. Предполагается, что он будет вещать с 7.00 до 24.00.
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: III. ОБЫСК
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru