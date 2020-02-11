10 февраля в Пензе тройкой военных судей на выезде был оглашен приговор семерым парням. Их обвинили в причастности к террористическому сообществу «Сеть». Процедура заняла всего полчаса. Обвиняемые получили от 6 до 18 лет. При этом на суде звучали жуткие свидетельства о пытках, которые применялись к задержанным.





«Мы слышали подробнейшее описание пыток, которое звучало в зале суда под протокол, о том, как от сильного тока крошатся зубы и наполняется рот кровью, — рассказал на Эхе Москвы правозащитник Лев Пономарев. — Мы видели, как об обнаружении следов пыток заявляли питерские члены ОНК, как выводы о сильных ожогах электрическим током подтвердила независимая судебно-медицинская экспертиза. Мы видели, как глава Совета по правам человека говорил непосредственно Путину, что расследовать пытки боятся, потому что пытает ФСБ.





Это не просто несправедливо и жестоко, это открытый вызов всем, кто считает себя думающим человеком. Планка жестокости поднята как никогда ранее высоко. Что дальше? Будем провожать молодых ребят на пожизненные сроки или на расстрел, примерзая к железной ограде суда?»





Писатель Виктор Шендерович также горько отреагировал на произошедшее и провел параллели.





«Давайте же поскорее объясним друг другу, что у нас не тридцать седьмой год! — пишет публицист. — Очень важно зафиксировать это, не пробить в башке психологический рубеж, не потерять способность обсуждать «Оскар» и наслаждаться пейзажем.





Ну да, пытали ребят этих. Но ведь не до смерти же! И не расстреляли потом в подвале, а обработали законным образом, в процессуальных рамках, в присутствии адвокатов… Если вам не нравится приговор, можно подать на кассацию! В Верховном суде работают квалифицированные юристы — вы же видели, как они внимательно слушают, как кивают головами…





Эти не подведут.









А осужденные поедут себе неторопливо к месту отбытия срока — не они первые, не они последние. И, кстати, не очень-то они и приятные люди, эти осужденные, леваки какие-то! Вы Собчак-то послушайте, она врать не будет. Вот и посидят.





Не тридцать седьмой год, слава богу. С ума не сойдут в Сучане, не сгниют на пересылке, не умрут от дизентерии, не будут расстреляны в рамках воспитательной работы с врагами народа…





А если даже и умрут (всякое в жизни бывает), тела их, конечно, сразу выдадут родственникам в полном соответствии с законом, никаких проволочек.





И не надо закрывать лицо руками, и истерик вот этих ваших интеллигентских не надо — рандомные репрессии, на кого бог пошлет, деталь в пейзаже, мелкие подробности текущего, в целом, вполне прогрессивного момента.





Гвозди в гроб коммунизма забили до самой магмы, либеральная экономика стоит такая, что в глазах темно… Премьер-министр на пару лет в бизнес зашел, миллионером вышел, а вы своей Пензой лодку тут раскачиваете. Сели и сели, невелика беда! Не тридцать седьмой, слава богу.





Ну, давайте еще раз, хором: НЕ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ!»





Кого и как судили





Свое журналистское расследование провело и издание 7х7. В фильме без какой-либо героизации подсудимых (среди них были вполне проблемные люди), есть пошаговое изучение дела и всех его деталей.









Вот сколько получили осужденные:





Дмитрий Пчелинцев — 18 лет строгого режима.





Илья Шакурский — 16 лет строгого режима.





Андрей Чернов — 14 лет строгого режима.





Максим Иванкин — 13 лет строгого режима.





Михаил Кульков — 10 лет строгого режима.





Василий Куксов — 9 лет общего режима.





Арман Сагынбаев — 6 лет общего режима.