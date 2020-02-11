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Однако! В Кремле назначили "смотрящего" за Украиной. Он же отвечает и за "интеграцию"

В Кремле официально назвали имя нового "главного по Украине" вместо подавшего в отставку Владислава Сурков. По странному совпадению этот же человек отвечает и за "интеграцию".

Однако! В Кремле назначили "смотрящего" за Украиной. Он же отвечает и за "интеграцию"
Дмитрий Козак справа от Путина во время последних переговоров с Лукашенко в Сочи, 7 февраля 2020 года
В Кремле заявили, что заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак курирует "украинское направление" и вопросы "интеграции". Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Могу констатировать, что да – Козак занимается и будет заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции. Точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которая до сих пор не формализована", - сказал Песков. 

На уточняющий вопрос УНИАН, "интеграцией" кого с кем будет заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов помимо Украины, в которых она (Россия) участвует весьма успешно". 


Имелась ли ввиду "интеграция" с Беларусью, Песков не уточнил, но, судя по всему, речь идет именно о нашей стране. К тому же известно, что на последних переговорах Лукашенко и Путина в Сочи присутствовал в том числе и Козак.

Напомним, Дмитрий Козак работал в правительстве Медведева вице-премьером, а в январе стал заместителем руководителя администрации Путина.
"Белорусский партизан"
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