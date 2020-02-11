Рамзан рулит: главой Совбеза Чечни стал 23-летний племянник Кадырова, главой правительства - еще один племянник
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров назначен главой Совета безопасности этой российской республики.
Об этом в Instagram написал двоюродный брат руководителя субъекта России Турпалали Ибрагимов, префект Шалинского района.
До этого 23-летний россиянин занимал должность главы Курчалоевского района.
Как уточняет Telegram-канал «Чеченские новости», в субъекте России произошли кадровые изменения во власти. Так, помимо повышения Хамзата Кадырова, мэр Грозного Ибрагим Закриев — также племянник Кадырова — стал руководителем администрации главы республики и правительства.
В свою очередь, министр имущественных и земельных отношений Асланбек Ирасханов получил должность главы администрации Курчалойского района.
В октябре 2019-го в Чечне произошел скандал с участием бывшего мэра столицы Чечни, племянником главы российского субъекта Исламом Кадыровым.
В полицию передали видеозаписи, на которых чиновник бил электрошокером задержанных якобы за мошенничество жителей города и заламывал руки неплательщикам за коммунальные услуги.
Хамзат Кадыров — сын умершего в 2004 году старшего брата главы Чечни Зелимхана.
Источник: lenta.ru
13:04 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.