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Рамзан рулит: главой Совбеза Чечни стал 23-летний племянник Кадырова, главой правительства - еще один племянник

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров назначен главой Совета безопасности этой российской республики.


Об этом в Instagram написал двоюродный брат руководителя субъекта России Турпалали Ибрагимов, префект Шалинского района.

До этого 23-летний россиянин занимал должность главы Курчалоевского района.

Как уточняет Telegram-канал «Чеченские новости», в субъекте России произошли кадровые изменения во власти. Так, помимо повышения Хамзата Кадырова, мэр Грозного Ибрагим Закриевтакже племянник Кадырова — стал руководителем администрации главы республики и правительства. 


В свою очередь, министр имущественных и земельных отношений Асланбек Ирасханов получил должность главы администрации Курчалойского района.

В октябре 2019-го в Чечне произошел скандал с участием бывшего мэра столицы Чечни, племянником главы российского субъекта Исламом Кадыровым

В полицию передали видеозаписи, на которых чиновник бил электрошокером задержанных якобы за мошенничество жителей города и заламывал руки неплательщикам за коммунальные услуги.

Хамзат Кадыров — сын умершего в 2004 году старшего брата главы Чечни Зелимхана.
Источник: lenta.ru
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