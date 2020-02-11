Александр Лукашенко заметил, что сегодня пресса - это не только средство донесения информации, но и полноценное оружие, причем массового поражения.





"Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, - эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени, - предупредил Президент. - Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль".









По мнению Александра Лукашенко, конкуренция на информационном поле сегодня жесточайшая, и Беларусь со всех сторон пронизана различными медийными потоками. "Многие из них откровенно деструктивны, - заявил Лукашенко. - Беларусь находится в самом сложном в этом плане отношении. И не надо нас, допустим, сравнивать с государствами, такими, вроде бы, как мы: Швейцарией, Австрией и так далее. Абсолютно нельзя, потому что эти государства существуют в составе мощного, огромного Европейского союза. И они всегда опираются на своих союзников, и, по крайней мере, в спину им не стреляют. Мы же находимся в таком положении, что нам и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли. И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон. Да и в крупных зарубежных СМИ в отношении нашей страны часто появляются инсинуации, а порой и вовсе заведомая ложь и клевета".



