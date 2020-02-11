Так лепится образ врага: Российский военный эксперт заявил, что Лукашенко слил НАТО российские секретные данные
Порцию разоблачений президента Беларуси озвучил Владимир Трухан, этнический белорус, полковник запаса, экс-участник рабочей группы по созданию региональной группировки войск РФ в РБ.
Информацией Трухан поделился в очередном выпуске Youtube-канала PolitWera.
Как утверждает отставной полковник, Александр Лукашенко передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО во время проведения учений "Запад-2017".
"Коллеги рассказали мне, что президент Беларуси "слил" детали плана применения сил. Разумеется, не весь план, но даже передача какой-то части секретной информации без согласия российской стороны весьма неприятный удар в спину. Это же сведения под грифом "секретно". Конечно, о каких-то серьезных тайнах речь вряд ли может идти применительно к президенту другой страны, но и мелочей в военных планах нет", — отмечает Трухан.
Полковник запаса отметил серьёзность ситуации, рассказав, что даже после увольнения он до сих пор невыездной, и то лишь потому, что работал с некоторыми аспектами старого документа. Здесь же речь идёт о свежих данных, якобы оказавшихся в распоряжении Североатлантического альянса.
Трухан считает, что в Минске изначально не были настроены на серьезные переговоры ещё в 2009 году, затягивая Россию в некую игру. "Как только дело доходило до обсуждения конкретных вопросов, связанных с военной сферой, всё тонуло в рутине совещаний", -- заявил российский военный эксперт.
"Белорусский партизан"
10:11 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.