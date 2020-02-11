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Так лепится образ врага: Российский военный эксперт заявил, что Лукашенко слил НАТО российские секретные данные

Порцию разоблачений президента Беларуси озвучил Владимир Трухан, этнический белорус, полковник запаса, экс-участник рабочей группы по созданию региональной группировки войск РФ в РБ.

Информацией Трухан поделился в очередном выпуске Youtube-канала PolitWera.

Как утверждает отставной полковник, Александр Лукашенко передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО во время проведения учений "Запад-2017".

"Коллеги рассказали мне, что президент Беларуси "слил" детали плана применения сил. Разумеется, не весь план, но даже передача какой-то части секретной информации без согласия российской стороны весьма неприятный удар в спину. Это же сведения под грифом "секретно". Конечно, о каких-то серьезных тайнах речь вряд ли может идти применительно к президенту другой страны, но и мелочей в военных планах нет", — отмечает Трухан.

Полковник запаса отметил серьёзность ситуации, рассказав, что даже после увольнения он до сих пор невыездной, и то лишь потому, что работал с некоторыми аспектами старого документа. Здесь же речь идёт о свежих данных, якобы оказавшихся в распоряжении Североатлантического альянса.

Трухан считает, что в Минске изначально не были настроены на серьезные переговоры ещё в 2009 году, затягивая Россию в некую игру. "Как только дело доходило до обсуждения конкретных вопросов, связанных с военной сферой, всё тонуло в рутине совещаний", -- заявил российский военный эксперт. 
"Белорусский партизан"
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