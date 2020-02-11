Светлана Калинкина: При чем тут Путин?

С нефтью вопрос остается открытым, поэтому пока опустим. Давайте про газ.





Объявлено, что цены на газ в 2020 году будут на уровне 2019-го – 127 долларов за тысячу кубометров. И, вроде бы, логично задаться вопросом: «Хорошо это или плохо?» Но вопрос неправильный. Потому что нам-то что? Нам что с того, что Лукашенко именно на такую сумму договорился с Путиным?!





Это ниже мировых. Правильно. Но кто в Беларуси увидит газ по таким ценам?





127 долларов за тысячу кубометров – это по среднему курсу Нацбанка за прошлый год где-то 265 рублей. Вот только для белорусских потребителей не было таких тарифов. И близко не было.





Юридические лица и индивидуальные предприниматели получали газ по цене 533,72 рубля за тысячу кубометров или по 255 долларов с хвостиком. То есть вдвое (!) дороже.





Бюджетным организациям и организациям ЖКХ газ поставлялся по 529,15 рублей за тысячу кубов. Или по 253 доллара. Тоже тариф наотмашь!





Есть, конечно, льготники – производители цемента, кирпича, азотных удобрений, бумаги, льняных тканей и т. п. – те, кого государство поддерживает. Но скупо поддерживает. И только «Великий камень» на особом счету. Кстати, я бы считала справедливым и ориентировалась именно на тариф, установленный для индустриального парка «Великий камень». Хотя бы потому, что он определялся под контролем китайских специалистов, который считать умеют.





Так вот: «Великий камень» получал газ по цене 334.16 рубля за тысячу кубометров. Или менее чем по 160 долларов.





Есть разница: 255 долларов для всех и 160 для китайских друзей?





Есть, да еще какая! Но главное — в спецтарифе для «Великого камня» присутствует здравый смысл. 127 долларов стоит сам газ и его транспортировка на более чем 3000 километров до белорусской границы и 33 доллара – доставка по Беларуси. Это уже как-то более похоже на адекват.





Причем, не приходится списывать необъяснимо высокие тарифы на газ заботой о людях: мол, для населения газ почти бесплатный, поэтому заводы страдают. Хотелось бы верить, но это сказки. Мы с вами, обыкновенные потребители, с 1 января платим 0,4213 рубля за кубометр газа, а в пересчете на тысячу кубов – 421,3 рубля или приблизительно 200 долларов. То есть в родной стране мы хуже китайцев.





Но самое главное – причем здесь Путин вообще? Зачем его уигрывать хоккем, услащать шоколадом, умолять , ублажать, кланяться, если распределение газа по Беларуси стоит столько же, сколько собственно «голубое топливо» и его транспортировка до нашей границы какого-то далекого Сургута? Где проблема – в Сургуте, в Кремле, или где-то в пределах белорусской границы?





Происки «Газпрома»? Так и он совершенно не при чем. По Беларуси газ доставляет объединение «Белтопгаз» через свои областные сбытовые предприятия. Значит, все вопросы — к нему. Вот только их никто не задает.





Можно предположить, что «Белтопгаз» – монополист с непомерными аппетитами – всех нас кормит, является лидером среди налогоплательщиков, да еще и с большим отрывом. Но тоже догадка не верная. МТС, А1, Табак-инвест. Минск-Кристалл, Минский завод виноградных вин более щедры с налоговыми платежами, а вот «Белтопгаза» в десятке крупнейших налогоплательщиком Минска вообще не числится.





Так кого кормит это предприятие? Где деньги?! За чьи интересы бился Лукашенко у Путина? За интересы белорусских предприятий? Я вас умоляю...



