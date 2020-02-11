



Юрий Гаравский, бывший боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси, попросил политическое убежище в Швейцарии. Гаравский, признавшийся в интервью DW в участии в похищениях и убийствах в 1999 году критиков президента РБ Александра Лукашенко, рассказал, что не видит смысла дальше скрывать свое местонахождение. Изначально он говорил, что находится в одной из европейских стран. "Отслеживая моих близких, вычислить мой номер телефона не составляет труда. А по коду можно узнать, какая это страна. Скорее всего, это уже сделали", - уверен Гаравский.





Гаравский полагает, что не видит смысла далее скрывать свое местонахождение. Сперва он говорил, что находится в одной из европейских стран. Позже мужчина высказывал мнение, что белорусские спецслужбы уже вычислили его по телефонным звонкам к близким.





Бывший спецназовец заявляет, что готов понести наказание за участие в убийствах экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию. Однако настаивает, чтобы его судили в Европе, а не в Беларуси.





Гаравский говорит, что даже в Швейцарии боится, что к нему приедут убийцы из Беларуси. "После того, как мы убили этих людей, я все эти годы боялся, что нас начнут по одному либо ликвидировать, либо сажать. Я и сейчас не исключаю, что приедут меня убивать. Но все-таки здесь есть шансы выжить", — признаётся он.





41-летний Гаравский попал в Швейцарию в октябре 2018 года. Решение по поводу предоставления ему убежища в Швейцарии пока не принято.





В резонансном интервью, вышедшем в декабре 2019 года, Гаравский заявил, что участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков в Беларуси. Он признался, что оппозиционеров похищали бойцы СОБР, в числе которых был и он сам. Руководил похищениями, по словам бойца, подполковник Дмитрий Павличенко. Бывший спецназовец заявил, будто Павличенко сам застрелил оппозиционеров.





Тело экс-главы МВД Юрия Захаренко, по словам Гаравского, было сожженно в крематории на Северном кладбище в Минске. Тела Виктора Гончара и Анатолия Красовского якобы зарыты на базе СОБР под Бегомлем.





Расследование исчезновений оппозиционеров в Беларуси возобновлено Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновения белорусских оппозиционеров. После выхода интервью Гаравского Следственный комитет Беларуси продлил предварительное расследование дел об исчезновении Захаренко, Гончара и Красовского до 18 февраля 2020 года



