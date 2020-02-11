Роман Яковлевский: После Сочи Лукашенко ждет теперь Мюнхен
Наговорившись « с глазу на глаз» с госсекретарем Помпео в Минске и с Путиным в Сочи, перед Лукашенко теперь встал Мюнхен. Там уже на текущей неделе пройдет ежегодная конференция по безопасности. На ней должны быть и высокие гости из Минска.
Сергей Лавров и Владимир Макей, Sputnik
Политобозреватель считает, прошлогодняя конференция так же была связана с Сочи, откуда приглашенный Лукашенко так и не смог доехать до Мюнхена. Причины этого называются разные. В том числе и невозможность оставить в Сочи своего коллегу Путина в одиночестве. И на этот раз, Лукашенко как-то не сразу покинул Сочи. Говорят, что только через пару дней он смог долететь до дому.
А там, среди разных дел, его уже ждал для осмысления о безопасности, который и будут обсуждать участники Мюнхенской конференции
В этом мюнхенском докладе о безопасности излагается смысл того, что называют «западностью» и современной обстановки в области безопасности. Представлен краткий анализ отдельных участников, регионов и проблем в повестке дня международной безопасности. В прошлом году на форуме из Минска присутствовал глава КГБ. Надо полагать, обмен мнениями с остальными участниками был интересным и малоизвестным для широкой аудитории в Беларуси.
С учетом, что на этот раз в Мюнхене РФ будет представлять Сергей Лавров, то, скорее всего там может появиться его беларуский коллега Владимир Макей с разными идеями и предложениями, типа «донора региональной безопасности» и инициатора «нового плана Маршалла».
Остается лишь отметить, что у двух министров-союзников, коими считаются Лавров и Макей, состоится, как обещают, интересный обмен мнениями на полях Мюнхенской конференции. А особый интерес к этому диктуется исторической встречей в Сочи их президентов. И рассуждать между собой министры будут о возможных внешнеполитических последствиях сочинского саммита. Причем для всех.
08:53 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.