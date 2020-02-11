Трамп похвастал новым оружием против РФ
Вашингтон располагает "супербыстрыми ракетами" для противостояния России.
Как сообщает Ren TV, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы называем их супербыстрыми. Они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - сказал американский лидер.
"Супербыстрые ракеты" необходимы Штатам, по словам Трампа, поскольку Россия не располагает подобным типом оружия, пишет ru.oxu.az
08:12 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.