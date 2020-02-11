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Трамп похвастал новым оружием против РФ

Вашингтон располагает "супербыстрыми ракетами" для противостояния России.

Как сообщает Ren TV, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы называем их супербыстрыми. Они в пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - сказал американский лидер.

"Супербыстрые ракеты" необходимы Штатам, по словам Трампа, поскольку Россия не располагает подобным типом оружия, пишет ru.oxu.az
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