Президент Польши Анджей Дуда продолжает занимать верхние позиции в рейтинге кандидатов на пост главы государства. Его поддерживает 43,7%, - пишет издание Rzeczpospolita. Однако за последний месяц уровень его поддержки незначительно, но все же снизился, - отмечает газета. Тем временем его конкурентка, кандидатка от оппозиционной партии «Гражданская платформа» Малгожата Кидава-Блоньская получила 6 пунктов. В тройке лидеров оказался публицист, независимый кандидат Шимон Холовня, который получил 8,1% поддержки среди респондентов, передает "Польское радио"





Опрос, проведенный Институтом рыночных и социальных исследований (IBRIS) в феврале, стал одним из череды исследований, по результатам которых Объединенные правые силы теряют поддержку, а «Гражданская коалиция», Левые политические силы, «Польская крестьянская партия», «Кукиз’15» и «Конфедерация» наращивают свой электорат, - подчеркивает издание.





Согласно опросу, необходимо будет проводить второй тур президентских выборов. Анджей Дуда может рассчитывать на победу, если его оппонентом будет как Малгожата Кидава-Блоньская, так и Роберт Бедронь от Объединенных левых сил. Однако, что может удивить, так это то, что наихудший результат – менее 50% голосов избирателей – Анджея Дуду ожидает в противостоянии с председателем «Польской крестьянской партии» Владиславом Косиняком-Камышем.





«Это парадоксально, потому что в первом туре выборов у лидера аграриев слабый результат, его поддерживает менее 4%, он даже не в тройке лидеров», - сказал в комментарии изданию Rzeczpospolita глава IBRIS Марцин Дума.