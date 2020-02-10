Анекдот дня
На форуме трёх разных стран в теме "Политика" я написал: "А я против дебилов в политике".
На российском форуме вкрадчиво уточнили, а кого, собственно, я имею в виду.
На украинском этот пост горячо поддержали.
На белорусском модератор мгновенно удалил это сообщение, а в дверь позвонил ОМОН.
21:25 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.