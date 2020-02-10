Турция сбила сирийский вертолет в ответ на обстрел своих военных
Вооруженные силы Турции нанесли удары по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел, в результате которого погибли пятеро турецких военных, сообщаетAnadolu со ссылкой на Министерство обороны страны.
«Вооруженные силы Турции нанесли удары по 115 целям армии режима Башара Асада. По предварительным данным, поражена 101», — сказано в сообщении.
По данным ведомства, уничтожены три танка, две артиллерийско-минометные позиции, а также сбит вертолет сирийской армии.
«Турция дала молниеносный ответ на атаки режима в соответствии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону», — отметили в ведомстве.
Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило, что по меньшей мере пять турецких военнослужащих погибли 10 февраля в результате обстрела в сирийском Идлибе, пишет TUT.BY.
21:07 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.