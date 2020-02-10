Активиста из Мозыря Григория Кривицкого подозревают в экстремизме
10 февраля домой к руководителю Мозырского отделения "Движения за Свободу" и представителя Белорусского национального конгресса в Мозыре и Калинковичах Григория Кривицкого приходил участковый милиционер, чтобы опросить его якобы о размещении в социальной сети Фейсбук экстремистского материала.
По информации "Полесской Весны", сам Григорий Кривицкий сейчас находится на лечении в онкологическом госпитале в Мозыре, поэтому подробностей не знает. С милиционером разговаривала его жена, которая и сообщила о посещении. По ее словам, милиционер сообщил о том, что якобы Григорий Кривицкий разместил в фейсбуке некий экстремистский материал.
В больницу к Кривицкому милиция пока не приходила. Сейчас выясняются подробности. Неизвестно, какой материал, из размещенных Кривицким в фейсбуке, могли посчитать экстремистским.
19:54 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.