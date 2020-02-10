Активиста из Мозыря Григория Кривицкого подозревают в экстремизме

10 февраля домой к руководителю Мозырского отделения "Движения за Свободу" и представителя Белорусского национального конгресса в Мозыре и Калинковичах Григория Кривицкого приходил участковый милиционер, чтобы опросить его якобы о размещении в социальной сети Фейсбук экстремистского материала.