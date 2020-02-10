Необычный перфоманс: Жители Гродно похоронили Конституцию
Представитель Белорусского Национального Конгресса Николай Соляник провел «похороны Конституции», сообщает сайт «Народнай Грамады».
На импровизированной могиле написаны годы жизни Основного закона страны. Активист заявил, что «Конституция была убита незаконно исполняющим обязанности президента».
19:43 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.