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Необычный перфоманс: Жители Гродно похоронили Конституцию

Представитель Белорусского Национального Конгресса Николай Соляник провел «похороны Конституции», сообщает сайт «Народнай Грамады».



На импровизированной могиле написаны годы жизни Основного закона страны. Активист заявил, что «Конституция была убита незаконно исполняющим обязанности президента».
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