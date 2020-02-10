+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вице-президент Еврокомиссии: Если бы у меня был день в кресле Путина, я вернула бы Крым Украине

Чешский политик рассказала, что бы сделала, если бы возглавила РФ хотя бы на день.

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова заявила, что вернула бы Крым Украине, если бы могла возглавить Россию хотя бы на день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на блицинтервью Юровой пресс-службе партии Альянс либералов и демократов (ALDE).

На вопрос о том, с каким политиком она гипотетически поменялась бы местами на день, Юрова сказала, что "я переместилась бы в Москву и заменила Владимира Владимировича Путина".

"Если бы у меня был один день, я бы вернула Крым назад Украине", - добавила чешский политик.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: II. НАЧАЛО ОБЫСКА
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru