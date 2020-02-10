Неожиданно: два дела против Вячеслава Сивчика прекращены
Два административных дела за нарушение законодательства о массовых мероприятиях против лидера Движения солидарности "Разам" Вячеслава Сивчика прекращены.
Такие решения 10 февраля приняли судьи суда Партизанского района Наталья Дедкова и Иван Невмержицкий. Основание - вышли сроки давности совершения правонарушений.
Напомним, что всего против Вячеслава Сивчика было составлено пять протоколов по статье 23.34 КоАП за участие в декабрьских акциях протеста против интеграции с Россией.
Все пять заседаний по административным делам переносились много раз, так как Сивчик был за границей. Но на прошлой неделе судья Анатолий Борисёнок все же вынес решения по его двум делам - по 15 суток за участия в акциях 8-го и 20-го декабря.
Рассмотрение еще одного дела должно состояться 24 февраля.
Источник: spring96.org
16:25 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.