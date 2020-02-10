Неожиданно: два дела против Вячеслава Сивчика прекращены













Такие решения 10 февраля приняли судьи суда Партизанского района Наталья Дедкова и Иван Невмержицкий. Основание - вышли сроки давности совершения правонарушений.





Напомним, что всего против Вячеслава Сивчика было составлено пять протоколов по статье 23.34 КоАП за участие в декабрьских акциях протеста против интеграции с Россией.





Все пять заседаний по административным делам переносились много раз, так как Сивчик был за границей. Но на прошлой неделе судья Анатолий Борисёнок все же вынес решения по его двум делам - по 15 суток за участия в акциях 8-го и 20-го декабря.





Рассмотрение еще одного дела должно состояться 24 февраля.