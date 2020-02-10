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Гигантомания: туркменский "кормчий" приказал построить 300-метровый монумент

В Туркменистане по случаю предстоящей годовщины 30-летия независимости страны построят монумент высотой 300 метров.


Об этом, как передает официальное агентство TDH, заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства.

Он поручил в ближайшее время подготовить проект сооружения и объявить тендер на строительство. По предварительным данным, речь будет идти о стеле, однако подробности не приводятся.

В столице страны уже есть монумент, возведенный к 10-летию независимости Туркменистана – колонна высотой в 118 метров.


Новая стела станет одним из самых высоких сооружений в мире (самой высокой статуей сейчас является Статуя Единства – изображение Валлабхаи Пателя, одного из лидеров движения за независимость Индии, его высота вместе с постаментом составляет 240 метров).
Источник: fergana
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