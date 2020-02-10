План Губаревича: не одна Плошча, а тысячи маленьких
Лидер Движения «За свободу» Юрий Губаревич, который намерен попробовать свои силы на президентских выборах, предложил свой план победы. Он уверен, что сменить власть по силам даже одному проценту белорусов.
ТСН
Свой план Юрий Губаревич изложил в блоге на нашем сайте.
В президентской избирательной кампании-2020 нужно участвовать, так как в ней можно победить и сменить власть, уверен лидер Движения «За свободу». Причем, речь не только о моральной, а о вполне реальной победе. А точнее – о второй после 1994 года электоральной революции.
«Очевидно, и социология это подтверждает, что большинство белорусов - за перемены. Они хотят сменить власть, но предпочитают легальным способом. Не через Площадь, которую власти (и часть общества тоже) считают попыткой государственного переворота и готовы на самый жесткий ее разгон. Очередная ритуальная Площадь как махание кулаками после драки - это новые тюремные сроки и штрафы. Разгром и разочарование», – пишет Губаревич.
Лидер Движения «За свободу» обращает внимание на следующее. «Волю народа искажают подделками в протоколах по итогам голосования десятки тысяч членов избирательных комиссий всех уровней. Наши соседи, коллеги и родственники. На 6 тысячах избирательных участков. В Беларуси около 7 миллионов избирателей. Это в среднем немного более тысячи избирателей на участок. Для контроля за голосованием на каждом из участков - от явки к подсчету голосов - нужны около 10-15 наблюдателей. Это каждый сотый избиратель - всего 1% от их общего количества.
Это наблюдатели, которые будут решительно и настойчиво требовать от членов избирательных комиссий держаться законодательства и вести прозрачный подсчет голосов. Чтобы они демонстрировали при подсчете голосов каждый бюллетень, а не свои задницы. В результате избирательные участки станут 6 тысячами площадей, 6 тысячами электоральных фронтов, на которых толпа из 10-15 наблюдателей заставить избирательную комиссию работать честно», – пишет Губаревич.
Таким образом, его план прост – активное наблюдение за выборами и таким образом, – противодействие фальсификациям.
Получится?
"Белорусский партизан"
14:16 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.