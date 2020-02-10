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Преемница Меркель не будет претендовать на пост канцлера Германии

Аннегрет Крамп-Карренбауэр уйдет с поста председателя Христианско-демократического союза в ближайшие месяцы, после того как партия организует выборы кандидата на пост канцлера Германии.


Председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) отказалась от выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера Германии. 

Об этом немецкие информагентства сообщают в понедельник, 10 февраля, со ссылкой на неназванных собеседников в партийных кругах, знакомых с положением дел.

По их сведениям, Крамп-Карренбауэр намерена к лету организовать выборы кандидата от ХДС на пост канцлера ФРГ, "подготовить партию к будущему" и затем "покинуть пост председателя" ХДС, который она занимает с декабря 2018 года.

При этом действующая глава правительства ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) хочет, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась на министерской должности, утверждают собеседники агентств. 

Председатель ХДС является министром обороны Германии с июля 2019 года.
Источник: dw.com
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