Зарплата $2500. Украинский премьер получает больше белорусского?

Комсомолка » сравнила доходы чиновников двух стран





У соседей очередные перемены: президент Украины Владимир Зеленский, как сообщает его пресс-служба, поддержал решение правительства по ограничению зарплат и премий руководства органов исполнительной власти.





Теперь зарплата министров, их замов и других высокопоставленных чиновников должна быть в диапазоне от трех до пяти средних по стране зарплат. Также решено ограничить и размер премий - они не должны превышать размер одного оклада. А от практики выплат 200-400%-ных премий президент Украины настоятельно порекомендовал отказаться.





Вся информация о зарплатах высокопоставленных чиновников станет публичной, ее будут обнародовать ежемесячно.





Зеленский подчеркнул, что благодаря нововведению доход министров будет зависеть от уровня жизни населения и меняться вместе с колебаниями зарплат украинцев.





Сколько будут получать украинские министры?





По данным официальной статистики Украины, средняя зарплата в стране в декабре составила 12 264 гривны (в белорусских рублях это чуть больше 1080 рублей). То есть в переводе на наши деньги зарплата министра должна быть в пределах 3 200 - 5 400 рублей, или 1,5 - 2,5 тысячи долларов без учета премии.





В середине января на сайте Кабинета министров Украины уже опубликовали размер зарплат его сотрудников за 2019 год. Больше всех получает премьер-министр Алексей Гончарук - его средняя зарплата в прошлом году составила 60 479 гривны (примерно 2 500 долларов). В декабре же он получил в валютном эквиваленте 3100 долларов.





Меньше всех в украинском Кабмине получает Дмитрий Дубилет, который отвечает за слаженную работу Кабмина и его взаимодействие с другими ветвями власти, - его средняя зарплата в прошлом году составила 1,3 тысячи долларов, а в декабре он получил 714 долларов в эквиваленте.





А сколько получают белорусские министры?





Ответить на этот вопрос сложно, так как эта информация не публикуется в открытых источниках и узнать ее можно только из уст самих чиновников.





В далеком 2008 году министр обороны заявил, что его зарплата составляет 3,7 млн рублей - на тот момент это было 1723 доллара. В кризисный 2011 год глава Беларуси заявлял, что у премьер-министра Беларуси до обвала курса рубля зарплата равнялась 3,5 тысячи долларов, и это, по словам Лукашенко, «в 100 раз ниже, чем в России».





После падения курса размер получки премьера в долларовом эквиваленте снизился вдвое. В 2014 году Александр Лукашенко сообщил, что вице-премьер получает в месяц 17 миллионов, или 1,7 тысячи долларов.





Три года назад Лукашенко снова обмолвился о доходе премьера, рассказывая о заработках хоккеистов. Тогда он сказал, что глава правительства получает 19 тысяч долларов в год, или примерно 1,6 тысячи в месяц.





К слову, размер министерских зарплат на днях заинтересовал и учителей - 6 февраля появилась петиция с требованием опубликовать декларацию о доходах министра образования. Ее создали учителя, крайне возмущенные новой системой расчета оплаты труда.





- С введением новой методики оплаты труда бюджетникам учителя стали получать не только уведомления, в которых сказано, что их должностной оклад составляет 290,45 р., но и меньшую заработную плату, - говорится в тексте петиции. - И для того, чтобы развеять сомнения о том, что это недостойная заработная плата, мы хотим, чтобы министр образования обнародовал свою декларацию о доходах. Чтобы показал, что он - один из нас: учитель. Что он получает соразмерное с учительским вознаграждение за свою работу.





А наших министров обяжут отчитываться о доходах?





Перспективы обнародования зарплат топовых чиновников страны обсуждают уже с 2012 года. С такой инициативой выступили Генпрокуротура и Минюст для борьбы с коррупцией. Кстати, такая практика успешно применяется во многих европейских странах, и даже в России.





В 2014 году проект закона о борьбе с коррупцией вынесли на общественное обсуждение. Тогда корреспондент «Комсомолки» предложила обязать топовых чиновников и членов их семей раз в год публиковать в СМИ декларации о доходах и имуществе. Предложение окончательную редакцию закона не прошло.





- Предлагалось чуть ли не заглядывать в карман каждого из чиновников. И как образно сказал наш руководитель: где хранятся деньги, на восьмой или второй полке в шкафу? Вот это, наверное, не совсем правильный подход с точки зрения морали и этики.





А для меня как юриста важнее другое: это получается прямая наводка. Знать, у какого человека сколько денег находится. Ну это ж ненормально! Такие не совсем адекватные поправки мы сразу отмели, - прокомментировал отмену такого предложения генпрокурор Александра Конюк, подчеркнув, что не видит в этом необходимости. - Что касается других стран, вы же знаете, там и однополые браки заключаются, и неизвестно что делается.





Не думаю, что нам надо слепо идти по их пути. Если мы, правоохранительные органы, будем выполнять свои обязанности в полном объеме и должным образом, то в этом не будет существенной потребности. И мне кажется, публиковать (декларации. - Ред.) не совсем этично.





Между тем, эти правила этики почему-то не касаются доходов послов, ведь информацию об их зарплате не скрывают так ревностно, данные об их доходах можно запросто найти на сайте Совмина.





Так размещено постановление, в котором указаны должностные оклады послов в разных странах за 2018 год. Самый высокий оклад у посла Беларуси в Японии - 4080 евро. Чуть меньше зарабатывает посол в Швейцарии - 3910 евро. А самый скромный заработок у послов в Армении и Польше - по 2960 евро.