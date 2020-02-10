Посольство Монголии планируют открыть в Беларуси

Планы по открытию в Минске посольства Монголии обсуждались на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Монголии Станислава Чепурного с министром иностранных дел этой страны Дамдины Цогтбаатаром.