Посольство Монголии планируют открыть в Беларуси
Планы по открытию в Минске посольства Монголии обсуждались на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Монголии Станислава Чепурного с министром иностранных дел этой страны Дамдины Цогтбаатаром.
- Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-монгольского сотрудничества, включая обмен визитами на разных уровнях, открытие посольства Монголии в Беларуси, практическую реализацию Генерального соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Монголии о предоставлении экспортного кредита, активизацию межпарламентских контактов и развитие двусторонней договорно-правовой базы", - цитирует МИД портал Centralasia.media.
В Монголии посольство Беларуси имеется.
12:37 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.