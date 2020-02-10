Суд в Пензе сегодня огласил приговор обвиняемым по делу так называемого террористического сообщества "Сеть". Они приговорены к длительным срокам заключения.





Подсудимые не признают вину. Многие из них утверждают, что давали признательные показания под пытками.





Наказание, которое назначил суд, практически совпало с тем, что запрашивала прокуратура. Дмитрий Пчелинцев приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов — 14, Максим Иванкин — 13, Михаил Кульков – 10, Василий Куксов —9, Арман Сагынбаев — 6 лет лишения свободы.





Подсудимые - антифашисты и анархисты. Их признали виновными в организации деятельности террористического сообщества или участии в нём. Некоторых также в хранении оружия и покушении на сбыт наркотиков.









По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Ещё несколько человек по этому делу были арестованы в Санкт-Петербурге.









Пчелинцева и Шакурского ФСБ называет создателями "Сети". Следствие утверждает, что они готовили "боевые группы", в частности, для совершения терактов во время чемпионата мира по футболу.





Подсудимые заявляют о своей невиновности. Они утверждают, что не планировали теракты и не создавали организацию. Следствие по делу вели сотрудники ФСБ. Следственный комитет не нашёл в их действиях ничего противоправного.





Правозащитный центр "Мемориал" внёс обвиняемых по делу "Сети" в список политических заключённых.





тройка судей Приволжского окружного военного суда в здании Пензенского областного суда. Около здания проходят пикеты в защиту подсудимых - Приговор вынеслав здании Пензенского областного суда. Около здания проходят пикеты в защиту подсудимых - сообщает "Медиазона".





Родители обвиняемых по делу организации "Сеть" обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой, чтобы он обратил внимание на дело. Текст опубликовала 3 февраля "Новая газета".​









Они написали, что считают обращение к Путину последней возможностью обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг их детей. "Сотрудники ФСБ лгут в залах судебных заседаний в Пензе и в Петербурге, не стесняясь того, что предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний... Они не боятся ничего и никого, кроме Вас и Вашей реакции", – цитирует письмо svoboda.org











