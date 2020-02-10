Жена премьер-министра Лесото приговорила к смерти его бывшую









42-летняя Месайе Табане обвиняется в убийстве Липолело Табане, первой супруги 80-летнего премьер-министра, которое произошло в 2017 году.





Госпожа Табане выслушала обвинения и была отпущена под залог. Суд учел, что днем ранее она добровольно сдалась в руки правосудия.





По данным журналистов, после вероятного убийства женщина покинула страну и на некоторое время перебралась в ЮАР. Вернулась на родину она во вторник 4 февраля и добровольно передала себя в руки полиции.

