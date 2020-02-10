Жена премьер-министра Лесото приговорила к смерти его бывшую
Супруга премьер-министра Лесото Тома Табане предстала перед судом страны по обвинению в убийстве первой жены своего мужа, сообщает агентство Reuters.
42-летняя Месайе Табане обвиняется в убийстве Липолело Табане, первой супруги 80-летнего премьер-министра, которое произошло в 2017 году.
Госпожа Табане выслушала обвинения и была отпущена под залог. Суд учел, что днем ранее она добровольно сдалась в руки правосудия.
По данным журналистов, после вероятного убийства женщина покинула страну и на некоторое время перебралась в ЮАР. Вернулась на родину она во вторник 4 февраля и добровольно передала себя в руки полиции.
Лесото, официальное название — Королевство Лесото — государство-анклав в Южной Африке, полностью окружённое территорией Южно-Африканской Республики. Также Лесото — это единственная в мире страна, вся территория которой находится выше 1400 м над уровнем моря
12:18 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.