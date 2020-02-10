Папин пример заразителен: Гайдукевич-младший идет в президенты

О планах стать кандидатом в президенты Гайдукевич заявил еще в сентябре 2018-го, но подчеркнул тогда, что кандидата от ЛДП выберут на заседании комитета партии.





Как сообщает пресс-служба партии по итогам заседания комитета 9 февраля, ЛДП закончила предварительное формирование инициативной группы Олега Гайдукевича и готова начать сбор необходимых 100 тысяч подписей для регистрации своего кандидата «уже сегодня».





— Прямо сейчас в инициативную группу вошло более 3500 человек, и формирование группы продолжится до момента подачи документов для регистрации в ЦИК. Сформированы избирательные штабы в Минске и в каждой области страны, — цитирует заявлении партии tut.by





ЛДП также планирует провести Конгресс патриотических сил, на котором представит программу и команду кандидата в президенты Олега Гайдукевича.









Напомним, бывший глава ЛДП Сергей Гайдукевич в качестве спарринг-партнера Лукшенко участвовал в президентских выборах 2001 года, 2006 года и 2015 года.





За что был награжден мандатом депутата депутата Палаты представителей на парламентских выборах 2004 года, а позже дослужился и до члена Совета республики (2016-2019).











