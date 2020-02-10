Папин пример заразителен: Гайдукевич-младший идет в президенты
Глава партии ЛДП, депутат Олег Гайдукевич будет участвовать в президентских выборах 2020 года. Такое решение было принято на заседании комитета партии ЛДП 9 февраля
фото: БелаПАН
О планах стать кандидатом в президенты Гайдукевич заявил еще в сентябре 2018-го, но подчеркнул тогда, что кандидата от ЛДП выберут на заседании комитета партии.
Как сообщает пресс-служба партии по итогам заседания комитета 9 февраля, ЛДП закончила предварительное формирование инициативной группы Олега Гайдукевича и готова начать сбор необходимых 100 тысяч подписей для регистрации своего кандидата «уже сегодня».
— Прямо сейчас в инициативную группу вошло более 3500 человек, и формирование группы продолжится до момента подачи документов для регистрации в ЦИК. Сформированы избирательные штабы в Минске и в каждой области страны, — цитирует заявлении партии tut.by
ЛДП также планирует провести Конгресс патриотических сил, на котором представит программу и команду кандидата в президенты Олега Гайдукевича.
Напомним, бывший глава ЛДП Сергей Гайдукевич в качестве спарринг-партнера Лукшенко участвовал в президентских выборах 2001 года, 2006 года и 2015 года.
За что был награжден мандатом депутата депутата Палаты представителей на парламентских выборах 2004 года, а позже дослужился и до члена Совета республики (2016-2019).
"Белорусский партизан"
11:57 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.