



Так выглядят результаты переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 7 февраля. В то же время первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил в воскресенье журналистам: «Переговоры в Сочи прошли в конструктивном, нормальном и абсолютно рабочем ключе».





Так провальными или выгодными стали результаты переговоров для Александра Лукашенко?





Валерий Карбалевич. Спрос и предложения в переговорах — это всегда вопрос торга, говорит в коментарии Завтра твоей страны политолог





— Важно то, что переговоры внесли некую ясность в вопросы цены на газ и на нефть, — считает эксперт, который не согласен с мнением о том, что переговоры закончились провалом. — Как раз впервые за время переговоров, которые велись еще с декабря, тут есть результат. По цене на газ договорились. Не важно, на каких условиях, но договорились.









— Что означает «коммерческая цена на нефть» для Беларуси?





— Это та цена, которую предлагали российские компании и в начале, и в конце прошлого года – это 83% от мировой цены плюс премия. Была информация, что премия составляет 10 долларов за тонну нефти, Лукашенко называл 15-16 долларов. Но это выгоднее, чем любая альтернативная нефть.





— Вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой позитивно высказался о белорусско-российском сотрудничестве в торговой сфере. Оправдан ли этот позитив в словах Крутого?





— Дмитрий Крутой вообще оптимист. Такая у него работа. Я бы не стал серьезно относиться к его словам.





— Как будут дальше развиваться отношения между Минском и Москвой после сочинских переговоров?





— Думаю, они успокоятся. Самые острые проблемы сняты, а это были именно вопросы цены на нефть и газ, без которых существовать невозможно. Кстати, на газ совсем неплохая цена.





Комментатор российской газеты «Коммерсант» Андрей Колесников, который летел в самолете с представителями правительства России и владеет информацией, сообщил, что члены правительства были уверены, что цена 127 долларов за тысячу кубометров газа будет только при условии, если Лукашенко согласится на углубление интеграции.





Но об углубленной интеграции ничего нет, а цена вот такая, и для Колесникова это стало сюрпризом.





То есть, острые вопросы цены на нефть и газ для Беларуси сняты, а вопрос об углублении интеграции, судя по всему, просто отодвинут в сторону. Это уже не так актуально для России, для Путина, который начал в России реформу политической системы без участия белорусского вопроса.





Конечно, Беларусь хотела бы еще какие-то кредиты, но пока этот вопрос вообще никто не поднимает. Еще Беларусь хотела бы льготных условий поставки своей продукции на российский рынок, и тут все еще не совсем понятно.





Но вопрос углубления интеграции, который был самым главным, сейчас отложен.









— Отложен, но не забыт?





— Поскольку стороны определились в своих позициях, а эти позиции такие, что подписывать что-то нет смысла, то этот вопрос и завис. Беларусь отказывается от углубленной интеграции, в ответ Россия сокращает экономическую поддержку.





Она сейчас проявляется только в сравнительно терпимых ценах на газ. Да и на нефть, которая пока стоит для Беларуси ниже, чем мировые цены. С каждым годом экономическая помощь Беларуси со стороны России будет сокращаться.