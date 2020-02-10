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Решение принято: Канопацкая и партия Калякина официально идут в президенты

Бывший депутат Палаты представителей Беларуси Анна Канопацкая официально объявила о своем участии в праймериз объединенной оппозиции по выдвижению единого кандидата на выборах 2020 года.

Решение принято: Канопацкая и партия Калякина официально идут в президенты
«Интрига заканчивается. Я приняла решение - иду на праймериз», - написала она в Facebook 10 февраля.

С тезисами ее программы можно ознакомиться на странице политика.

«Для тех, кто согласен с тезисами моей программы, разделяет мои идеи и желает повлиять на историю Беларуси, проявив свою гражданскую позицию, прошу присоединиться к сбору подписей в мою поддержку», — заявила Анна Канопацкая.



Ранее 8 февраля состоялось заседание Бюро ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир». Обкомам, горкомам, райкомам партии было поручено начать формирование инициативной группы по сбору подписей для выдвижения представителя партии кандидатом в президенты. 

Вопрос о программе действий партийных организаций в предстоящей электоральной кампании и кандидате от партии «Справедливый мир» будет определён на очередном Пленуме ЦК.

Ранее председатель партии Сергей Калякин заявлял, что партия не намерена участвовать в оппозиционных праймериз.

Первым документы на участие в праймериз еще 3 февраля подал председатель Движения «За Свабоду» Юрий Губаревич.
Источник: telegraf.by
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