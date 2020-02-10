«Интрига заканчивается. Я приняла решение - иду на праймериз», - написала она в Facebook 10 февраля.





С тезисами ее программы можно ознакомиться на странице политика.





«Для тех, кто согласен с тезисами моей программы, разделяет мои идеи и желает повлиять на историю Беларуси, проявив свою гражданскую позицию, прошу присоединиться к сбору подписей в мою поддержку», — заявила Анна Канопацкая.













Ранее 8 февраля состоялось заседание Бюро ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир». Обкомам, горкомам, райкомам партии было поручено начать формирование инициативной группы по сбору подписей для выдвижения представителя партии кандидатом в президенты.





Вопрос о программе действий партийных организаций в предстоящей электоральной кампании и кандидате от партии «Справедливый мир» будет определён на очередном Пленуме ЦК.





Ранее председатель партии Сергей Калякин заявлял, что партия не намерена участвовать в оппозиционных праймериз.





Первым документы на участие в праймериз еще 3 февраля подал председатель Движения «За Свабоду» Юрий Губаревич.