КГБ опровергает информацию о задержании экс-министра Шуневича
Комитет госбезопасности Беларуси опроверг информацию о том, что был задержан бывший министр МВД Игорь Шуневич.
"КГБ не задерживал Игоря Шуневича, никакие меры процессуального характера к нему не применялись", – сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель КГБ Беларуси Андрей Ярош.
Он подчеркнул, что Шуневич не является фигурантом ни одного уголовного дела из тех, которые находятся в ведении Комитета государственной безопасности.
Ранее о информацию о задержании Шуневича не подтвердили, но и не опровергли в МВД и СК.
"Белорусский партизан"
10:20 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.