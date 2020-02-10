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КГБ опровергает информацию о задержании экс-министра Шуневича

Комитет госбезопасности Беларуси опроверг информацию о том, что был задержан бывший министр МВД Игорь Шуневич.


"КГБ не задерживал Игоря Шуневича, никакие меры процессуального характера к нему не применялись", – сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель КГБ Беларуси Андрей Ярош.

Он подчеркнул, что Шуневич не является фигурантом ни одного уголовного дела из тех, которые находятся в ведении Комитета государственной безопасности.

Ранее о информацию о задержании Шуневича не подтвердили, но и не опровергли в МВД и СК.
"Белорусский партизан"
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