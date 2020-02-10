КГБ опровергает информацию о задержании экс-министра Шуневича





Андрей Ярош. "КГБ не задерживал Игоря Шуневича, никакие меры процессуального характера к нему не применялись", – сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель КГБ Беларуси





Он подчеркнул, что Шуневич не является фигурантом ни одного уголовного дела из тех, которые находятся в ведении Комитета государственной безопасности.





Ранее о информацию о задержании Шуневича не подтвердили, но и не опровергли в МВД и СК.











