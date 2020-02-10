Поведение руководителя Беларуси в Сочи вполне можно охарактеризовать словами «хоть к ране приложи».





В последние недели в связи с неурегулированностью вопросов по поставкам нефти и газа Александр Лукашенко метал гром и молнии. Особенно яркими высказываниями он отметился при командировке в Шклов.





«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить».





«Каждый год перед новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать нефтепродукты».





«Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми... Слишком «порядочные» стали».

«Некий момент истины наступил».

За день до первой встречи с Владимиром Путиным после того, как Россия приостановила поставки нефти в Беларусь, Лукашенко собрал совещание об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса. Там он грозно потребовал от правительства: «Вы мне доложите, что сделано для того, чтобы Россия выполняла обязательства».





После этого можно было ожидать, что в Сочи руководитель Беларуси займет жесткую линию. Но вышло наоборот.





UDF.BY обратил внимание на несколько моментов мягкого поведения Лукашенко при встрече с российским президентом.









Заявил о везучести Путина





Приехав в дом приемов правительственных делегаций в Красной поляне, а по факту в одну из резиденций российского президента, Лукашенко с первых минут встречи с Путиным стал поднимать ему настроение.





«И везет же вам. И снега море. У нас там, где я живу, почти не осталось снега», – сказал руководитель Беларуси.





Обнял он коллегу очень даже горячо.





Удивительное преображение Лукашенко при встрече с Путиным: был гневным – стал "белым и пушистым" (фото)





Наигранная веселость





За столом переговоров Лукашенко при отсутствии положительных итогов необъяснимо много улыбался и демонстрировал всем, что он очень рад общению с российской делегацией (см. фото сверху).





Всячески демонстрировал уважение к Путину на льду





Подробности этого описала газета «Коммерчантъ».





«Лукашенко хотел было ступить на лед, но вдруг, такое впечатление, опомнился, развернулся к Владимиру Путину, стоявшему за ним, и дал ему дорогу, не просто посторонившись, а еще и широко взмахнув рукой. Нет, он не шутил», – сообщило издание.





Во время игры руководитель Беларуси активно пасовал на Путина, игравшего вместе с ним в одной команде. Этим же отметился его младший сын.





Подошел обняться с Медведевым





Еще один довольно неожиданный момент. Но хоккейном матче присутствовал бывший руководитель российского правительства Дмитрий Медведев – сидел в сторонке как болельщик. Так вот: Лукашенко специально подошел к нему, чтобы тепло обняться.









А ведь пару недель назад руководитель Беларуси прямо заявил, что нынешний конфликт связан с поведением старого российского правительства.





Благодарил Путина





После хоккейного матча состоялся очередной раунд переговоров. При расставании руководитель Беларуси поблагодарил российского коллегу. Но не за заключенные договоренности.





«Спасибо что предложили провести эту встречу, чтобы познакомится с членами правительства», – отметил Лукашенко.





…Анонсируемый руководителем Беларуси «момент истины» по итогу таким не оказался. Хоть Лукашенко назвал переговоры «плодотворными», договориться о возобновлении поставок нефти в нашу страну на выгодных условиях так и не удалось.





А поведение Лукашенко в Сочи оставило в недоумении: жестких разборок, несмотря на предыдущую воинственную риторику, не произошло.









Видимо, эти слова были рассчитаны только на внутреннюю аудиторию. А возможно, президент просто храбрился – но в Сочи решил, что ему лучше предстать в образе милого друга.