За оборону Венесуэлы: России грозят новые санкции

Как стало известно “Ъ”, американская администрация и законодатели намерены в ускоренном режиме рассмотреть вопрос о введении санкций против лиц и компаний, поддерживающих правительство Венесуэлы. Одной из жертв может стать российская компания «Роснефть», которой до этого удавалось избегать рестриктивных мер.





Поводом для ускорения процесса послужило перемещение венесуэльскими властями в тюрьму из-под домашнего ареста шестерых американцев, руководящих работников нефтяной компании Citgo (в США группа получила наименование Citgo-6). Оно состоялось после того, как поддерживаемый США лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо встретился с американским президентом Дональдом Трампом и присутствовал во время его ежегодного обращения к обеим палатам Конгресса.





По сообщениям близких к американским законодателям источников “Ъ”, первоначально Конгресс США планировал приступить к рассмотрению новых санкций против России — в частности, закона DASKA — примерно в конце марта—начале апреля, однако теперь процесс будет «значительно ускорен». Под рестриктивные меры могут попасть российская компания «Роснефть» и связанные с ней предприятия, помогающие Каракасу продавать нефть.





Впрочем, американские власти осознают серьезность глобальных последствий включения «Роснефти» в санкционные списки, поэтому, по словам источников “Ъ”, такое возможно в случае каких-то резких движений со стороны президента Венесуэлы Николаса Мадуро:

например, если Хуану Гуайдо закроют въезд в страну. Другими мишенями санкций могут стать российские финансовые институты, которые осуществляют даже непрямую поддержку правящего в Венесуэле режима.









Американские чиновники неоднократно высказывались о негативной роли Москвы в поддержке Каракаса. «Роль России в экономике (Венесуэлы.— “Ъ”) все увеличивается и увеличивается, особенно в области нефти. Российские компании теперь обрабатывают более 70% венесуэльской нефти. Они размещают ее на рынке, финансируют ее добычу, прячут ее, переливают с судна на судно, меняют имена кораблей, выключают транспондеры. Они продают бензин и разбавители. Их роль все важнее»,— заявлял на одном из своих январских брифингов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.





На последнем брифинге 6 февраля он также подчеркнул: «Как отметили некоторые работники администрации, скоро русские могут столкнуться с тем, что за их поддержку Мадуро придется платить. Тем, кто продолжает зарабатывать на Мадуро или поддерживать его, стоит поостеречься. В ближайшие недели вы увидите нек орые шаги, которые будут свидетельствовать о серьезности наших намерений относительно Венесуэлы». Кроме того, о рестриктивных мерах говорил и госсекретарь США Майк Помпео.





О конкретных санкциях речи нет, но можно ожидать, что США еще (с этим.— “Ъ”) не закончили»,— пояснил он, отметив, что Вашингтон и дальше будет поддерживать венесуэльский народ и президента Гуайдо.





Глава Госдепа в конце 2019 года отдельно выделял «Роснефть» и ее роль в поддержке Николаса Мадуро.









Инцидент с работниками Citgo также может побудить сенаторов-республиканцев, решивших после завершения процесса импичмента сосредоточиться на назначении новых федеральных судей, изменить свои первоначальные планы и приступить к рассмотрению ответных шагов на задержание американцев.





Напомним, шестерых руководящих работников Citgo — дочерней фирмы венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA — в ноябре 2017 года вызвали на встречу с руководством в Каракас и арестовали по обвинению в коррупции. У пятерых из них двойное гражданство — американское и венесуэльское — один имеет вид на жительство в США. «Эти люди родились в Венесуэле, они венесуэльцы, и их будут судить за то, что они коррумпированные вороватые предатели»,— комментировал дело Николас Мадуро. Мужчин поместили в тюрьму, где, как указывал американский Госдепартамент, нет окон, нормального питания и возможности гулять.









По делу «шестерки Citgo» 18 раз назначались, а затем отменялись слушания. Пока прошло лишь одно — предварительное. Назначенное на декабрь первое слушание также было отложено, однако мужчин перевели под домашний арест, но на прошедшей неделе снова поместили в тюрьму.





Попытки властей США освободить узников не увенчались успехом — Вашингтон не признает Николаса Мадуро и его правительство, а считает главой государства Хуана Гуайдо, который де-факто не имеет в стране никакой власти.







