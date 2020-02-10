«Все как было очевидным — так и осталось. Опостылевшие обоим нудные отношения ненавидящих друг друга старого мужа и старой жены, — написал Леонид Радзиховский. — Мелкие уколы, ежедневные глупые свары из-за газового счетчика, мытья посуды, выноса мусора...









Так зачем же они вместе?





«Он» «ей» дает деньги. Ее позиция проста и понятна. А вот «его» позиция жалка. «Она» «ему» «не дает» — ни в каком отношении. Но «он» не решается порвать а) «из-за малышей» (не поймут) б) из-за соседей — надо всем показать, что у него есть «все-таки жена» в)... потому что он — Тррряпка!





И утешает себя тем, что зажимает копейки и каждая новая подачка обставляется: а) унижениями; б) ритуальной публичной руганью — на потеху тем же соседям... А в итоге — всегда! — унижен он, просто потому что он уступает.





«Скучно вы живете, господа»».



