Не надо завидовать! Кеосаян на НТВ вспомнил о встрече Лукашенко и Помпео
В программе "Международная пилорама" на российском телеканале НТВ прошлись по встрече Александра Лукашенко и Майка Помпео. 1 февраля госсекретарь США сделал в Минске несколько громких заявлений
Например, о том, что американские производители готовы закрыть 100% потребностей Беларуси в энергоносителях — по конкурентным ценам.
Не успел Помпео улететь из Минска, как российские аналитики начали заявлять, что наладить такие поставки нефти невозможно. Теперь же пришла очередь юмористов. По мнению ведущего "пилорамы" Тиграна Кеосаяна, "конкурентные цены от США вычисляется по формуле: покупай или ракетой ***", а "для Беларуси конкурентная цена — это бесплатно".
Шутки в сюжете были, в основном, об американцах, которые не разбираются в географии, и о картошке. Показательно, что визиту Помпео в Украину Кеосаян не уделил времени вообще, визит в Беларусь обсуждал около двух минут, а последовавший за ним визит в Казахстан — всего чуть больше минуты.
08:50 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.