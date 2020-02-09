+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«Просто они оба хорошие актеры»: Гордон утверждает, что Путин на самом деле ненавидит Лукашенко

Дмитрий Гордон заявил в интервью журналистам радио «Эхо Москвы», что Владимир Путин на самом деле ненавидит Александра Лукашенко. По мнению журналиста, оба президента не демонстрируют свое реальное отношение друг к другу, поскольку оба являются хорошими актерами.

Гордон объяснил, что Путин ненавидит Лукашенко, в том числе, и из-за высокого роста белорусского лидера, и на самом деле в этом нет ничего смешного. Еще одна причина «нелюбви» - личностные качества. Лукашенко долго управляет Беларусью, и является очень серьезным государственным деятелем.

Кроме того Путины очень не нравится изворотливость белорусского президента. Тот может очень быстро менять тактику и стратегию, но при этом отстаивает интересы собственного государства в любой ситуации. Он заверяет Россию в «вечной дружбе», постоянно извлекая для себя какие-то выгоды. Отдельно следует отметить тот факт, что Лукашенко не пошел на поводу у Путина, когда Москва начала давить на Минск. Хозяин Кремля такого не любит - ему нравится, когда буквально заглядывают в рот, и выполняют все просьбы. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: II. НАЧАЛО ОБЫСКА
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru