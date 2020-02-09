Гордон объяснил, что Путин ненавидит Лукашенко, в том числе, и из-за высокого роста белорусского лидера, и на самом деле в этом нет ничего смешного. Еще одна причина «нелюбви» - личностные качества. Лукашенко долго управляет Беларусью, и является очень серьезным государственным деятелем.





Кроме того Путины очень не нравится изворотливость белорусского президента. Тот может очень быстро менять тактику и стратегию, но при этом отстаивает интересы собственного государства в любой ситуации. Он заверяет Россию в «вечной дружбе», постоянно извлекая для себя какие-то выгоды. Отдельно следует отметить тот факт, что Лукашенко не пошел на поводу у Путина, когда Москва начала давить на Минск. Хозяин Кремля такого не любит - ему нравится, когда буквально заглядывают в рот, и выполняют все просьбы.