Блогеры узнали, какие продукты покупает глава КГБ
Председатель КГБ Валерий Вакульчик лично покупает продукты в магазине.
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В этом смогли убедиться беларусские блогеры, которые застали высокопоставленного чиновника в торговом центре «Замок» на проспекте Победителей. В ТЦ находится крупный продовольственный магазин «Корона». Именно там делал покупки глава КГБ Беларуси.
Блогеры поделились фото с Reform.by, чтобы читатели сайта смогли оценить продовольственную корзину чиновника.
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Валерий Вакульчик был назначен председателем Комитета государственной безопасности Беларуси 16 ноября 2012 года. О его личной жизни известно крайне мало. Он родился в деревне Радостово в Дрогичинском районе Брестской области. Женат. Есть взрослая дочь. Семья живет в коттедже в Дроздах-2.
18:54 09/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.