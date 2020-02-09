Эрдоган: Анкара не допустит реализации "сделки века"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал "сделку века", предложенную президентом США Дональдом Трампом, сообщает Hürriyet.
По его словам, Анкара не допустит реализации этого плана.
"Эта сделка угрожает миру и спокойствию в регионе. Это план, означающий полное уничтожение Палестины и оккупацию Иерусалима. Мы не признаем его", - заявил Эрдоган.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание Палестинского государства и его демилитаризацию. При этом Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.
17:38 09/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.