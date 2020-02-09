+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Станислав Шушкевич: Лукашенко заглотил наживку России

Первый глава независимой Беларуси в беседе с НСН прокомментировал отношения Лукашенко с Кремлем в свете последних событий и их влияние на экономику Беларуси

— Если Беларусь поднатужится, она выйдет из этого трудного положения. В это положение ее загнал Лукашенко. Нужно платить за нефть столько, сколько она стоит, а не смешивать политические вопросы и экономические. Беларусь благодаря Лукашенко заглотила наживку, она сейчас очень много должна России.

С таким правителем, который заботится только о сохранении своей власти и "лыка не вяжет" в экономике, в политологии и считает, что ручное управление может привести к положительным результатам, выходить из создавшейся в Беларуси ситуации трудно. Если бы власть у нас была избрана – здесь виноват Кремль, что у нас неизбранная власть, потому что он признает фальсифицированные "выборы", тем самым закабаляет Беларусь.

У нас одна беда – это наш правитель. Он знает только один способ управления "я начальник, ты дурак". То есть он дает команды и требует их выполнения. Он не понимает что такое развитие экономики.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: II. НАЧАЛО ОБЫСКА
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru