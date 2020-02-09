Об этом в субботу объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает Jerusalem Post.





"Мы находимся в процессе составления карты территории, которая будет частью Израиля в соответствии с планом Трампа", - заявил Нетаньяху на мероприятии "Ликуд" в Маале-Адумим.





Премьер-министр отметил, что это не займет много времени и через несколько недель карта будет составлена.





Израильскую сторону комитета возглавит глава канцелярии премьер-министра Ронен Перец.





Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в январе обнародовал план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, предусматривающий установление мира, расширение палестинских территорий и строительство туннеля между Западным берегом и сектором Газа. Мирный план положительно оценил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, однако палестинская сторона негативно высказывалась относительно подобных инициатив США и Израиля





План предусматривает признание Израилем Палестины как государства, однако палестинцы должны при этом соответствовать ряду критериев. В частности, речь идет об искоренении терроризма и так называемом возмездии за убийство, распространении свободы слова, проведении политических реформ и борьбе с бедностью.