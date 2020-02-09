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В Азербайджане стартуют внеочередные выборы парламента

В воскресенье, 9 февраля, в Азербайджане состоятся внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Об этом сообщает Анадолу.

«На воскресных выборах 5,387 млн избирателей предстоит сделать выбор между 1315 кандидатами, 299 из которых – женщины. 80 депутатов повторно подали заявки на участие в выборах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в выборах участвуют представители 19 политических партий, однако 83% кандидатов - независимые.

За ходом голосования будут следить около 77,7 тыс. местных и 880 иностранных наблюдателей.

Решение о проведении выборов было принято 5 декабря 2019 года указом президента страны Ильхама Алиева.

В парламенте Азербайджана - 125 депутатов.
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