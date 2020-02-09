В Азербайджане стартуют внеочередные выборы парламента

Об этом сообщает Анадолу





«На воскресных выборах 5,387 млн избирателей предстоит сделать выбор между 1315 кандидатами, 299 из которых – женщины. 80 депутатов повторно подали заявки на участие в выборах», - говорится в сообщении.





Отмечается, что в выборах участвуют представители 19 политических партий, однако 83% кандидатов - независимые.





За ходом голосования будут следить около 77,7 тыс. местных и 880 иностранных наблюдателей.





Решение о проведении выборов было принято 5 декабря 2019 года указом президента страны Ильхама Алиева.





В парламенте Азербайджана - 125 депутатов.