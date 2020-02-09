+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В ООН назвали количество террористов в Сирии и Ираке

Региональные ячейки придерживаются стратегии закрепления в зонах конфликтов, используя местные проблемы.

Заместитель генсека ООН, руководитель контртеррористического управления организации Владимир Воронков заявил о нахождении в Сирии и Ираке 20–27 тыс. террористов. 

По его словам, «Исламское государство» (ИГ), остается ядром транснациональной террористической угрозы, передает kommersant

«Мы должны оставаться бдительными и быть едиными в борьбе с этим злом. ИГ продолжало свои попытки возродиться и восстановить свой потенциал... Региональные ячейки придерживаются стратегии закрепления в зонах конфликтов, используя местные проблемы», - сказал Воронков во время выступления в Совбезе. 

По его мнению, они продолжат представлять угрозу и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.

В октябре 2019 года был убит лидер террористической группировки «Исламское государство»Абу Бакра аль-Багдади. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб при содействии Турции, Сирии, Ирака, РФ и курдов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: II. НАЧАЛО ОБЫСКА
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru