В ООН назвали количество террористов в Сирии и Ираке
Региональные ячейки придерживаются стратегии закрепления в зонах конфликтов, используя местные проблемы.
Заместитель генсека ООН, руководитель контртеррористического управления организации Владимир Воронков заявил о нахождении в Сирии и Ираке 20–27 тыс. террористов.
По его словам, «Исламское государство» (ИГ), остается ядром транснациональной террористической угрозы, передает kommersant.
«Мы должны оставаться бдительными и быть едиными в борьбе с этим злом. ИГ продолжало свои попытки возродиться и восстановить свой потенциал... Региональные ячейки придерживаются стратегии закрепления в зонах конфликтов, используя местные проблемы», - сказал Воронков во время выступления в Совбезе.
По его мнению, они продолжат представлять угрозу и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.
В октябре 2019 года был убит лидер террористической группировки «Исламское государство»Абу Бакра аль-Багдади. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб при содействии Турции, Сирии, Ирака, РФ и курдов.
09:31 09/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.