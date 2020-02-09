В Евросоюзе заговорили о необходимости стратегии отношений с США, Китаем и Россией
В Евросоюзе напомнили, что он был основан для отмены силовой политики.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил за разработку надежных концепций отношений с США, Китаем и Россией, которых он назвал глобальными стратегическими игроками.
По его мнению, нужно начать готовить надежные подходы для взаимодействия с этими странами, передает kommersant.
«Мы не должны испытывать никаких иллюзий и должны быть готовы защищать ценности и интересы ЕС и общие международные принципы», - сказал Боррель.
Он напомнил, что Евросоюз был основан для отмены силовой политики. Ранее Жозеп Боррель говорил, что не считает Россию врагом, но признает исходящую от нее угрозу. «Я никогда не говорил "враг"», - напомнил Боррель.
«Я говорил, что Россия представляет для многих европейских стран некоторую угрозу», - отметил он.
09:13 09/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.